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XVI фестиваль «Победили вместе» подвел итоги

XVI фестиваль «Победили вместе» подвел итоги

В Севастополе завершился XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». 

В национальном конкурсе документального кино и четырех международных – конкурсе документальных фильмов, телевизионном конкурсе, конкурсе киношкол и конкурсе социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы участвовали фильмы почти из сорока стран мира.

В международном конкурсе документального кино Гран-при получила итальянская картина «Переход», режиссеры Микеле Манцолини и Федерико Феррони. Лучший полнометражный фильм – «Реанимация», режиссеры Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко. Лучший короткометражный фильм – «Орел», режиссер Жафар Найяфи (Иран). Лучший сценарий – «Сезон созревания пантов», режиссер Галина Леонтьева. Приз зрительских симпатий – «Жанин», режиссер Владимир Бокун (Беларусь). Спецдипломы жюри получили – «Борискино небо», режиссер Николай Раисов (Казахстан) и «За три моря», режиссер Сун-ф Юн (Бельгия, Франция). Спецупоминание жюри – «С открытыми глазами», режиссер Мария Монреаль Отано (Испания).

В национальном конкурсе документального кино первый приз им. Владислава Микоши достался фильму «Где Матрёна?», режиссер Елена Ласкари, продюсер Евгений Кокусев.  Приз за лучшую режиссерскую работу им. Игоря Шадхана и приз Гильдии кинокритиков и киноведов – «Костя Питерский», режиссер Евгений Сущёв.  Приз за лучшую операторскую работу им. Анатолия Головни – «Община», режиссеры Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва, оператор Анатолий Алексеев. Специальный приз – «За чем пойдёшь, то и найдёшь», режиссер Марина Чувайлова. Специальных дипломов жюри удостоились ленты – «Ригерт», режиссер Владимир Эйснер и «Не в срок», режиссер Наталья Лобко.

В телевизионном конкурсе главного приза удостоился фильм «Больше, чем тренер»,
режиссёр Николай Малецкий. Приз за лучший телевизионный документальный фильм – «Дорога 101», режиссёр Мария Смелкова. Приз за лучший телевизионный цикл или сериал – «На подвиг Отчизна зовет», режиссёр Сергей Ефремов. Приз за лучшую телевизионную работу – «Рожденный на Невском пятачке», режиссёр Евгений Попов. Приз «Лучшая телевизионная работа о культуре имени Святослава Бэлзы» - «Русское рондо Наталии Шаховской», режиссёр Ирина Зайцева. Приз программы «Военная тайна» за «Лучший телепроект, посвящённый отечественной истории» - у фильмов «Красный» и «Севастопольский Нюрнберг», режиссёр Константин Ковригин. Приз имени Джеммы Фирсовой за «Лучший фильм на социально-философскую тему» - «Сара – всем своим существом», режиссёр Гунилла Брески (Швеция). Специальный диплом жюри – «Ролан Быков, портрет неизвестного солдата», режиссер Игорь Калядин.  Дипломы: «Третий фронт Крыма. Воины народа», режиссер Мария Лазариди; «Первый выстрел», режиссер Сергей Абрамов, «Ледяные облака», режиссер Борис Дворкин; «Ташакор», режиссер Евгений Барханов, «Суд», режиссёр Роберт Седлачек (Чехия), «Забытое ремесло. Городовой», режиссёр Юлия Маврина; «Первый выстрел», режиссер Сергей Абрамов.

В конкурсе киношкол приз за лучший фильм у ленты «И наступит вечер», режиссер Майя Новакович (Сербия, Босния и Герцеговина), Приз за лучшую молодую режиссуру – «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица», режиссер Вячеслав Красько (Россия, Аргентина). Спецдиплом жюри – (25-й час», режиссер Юхо Рейникайнен (Финляндия).

В конкурсе социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы  приз за лучший социальный фильм получил  «Беслан. Заложники навсегда», режиссер Ольга Рогожина. Приз за лучшее социальное видео – «Начать жизнь заново», режиссер Екатерина Ушкова. Приз за лучшую социальную рекламу – «Вся правда о детских страхах», режиссер Ольга Рогожина. Спецприз жюри (диплом за яркое воплощение характера молодого героя) – «Против течения», режиссер Григорий Курдяев. Приз президента фестиваля – «Наводнение. Истории людей. Тулун», режиссер Павел Скоробогатов. Приз прессы – «Наш мальчик», режиссер Яо Дунмэй (Китай). Приз организаторов и партнёров фестиваля – «Тихо! Идёт спектакль», режиссеры Майя Ногради, Лука Беларди (Италия).

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  Почетный президент фестиваля – Народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

Режиссер Владимир Бокун (Беларусь)

 Режиссер Галина Леонтьева

Режиссер Марина Чувайлова

Режиссер Станислав Ставинов

Продюсер Евгений Кокусев

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По материалам: polit.ru

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