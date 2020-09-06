6 дыр, через которые утекают ваши жизненные силы и энергия

Вадим Карасев

Есть действия и события, которые делают нас слабыми. Они становятся своеобразными дырами, через которые утекает наша энергия, чтобы бесследно раствориться. Эксперты расскажут, что это за действия и поступки, а также почему они опасны.

Любому человеку важно уметь управлять своей энергией. Пять полезных советов помогут вам научиться этому. Помните о том, что нельзя терять контроль над своей душой и своим телом, иначе пробелы заполнятся негативом.

Ложь и притворство

Ложь требует огромных вложений энергии и сил. Также лжецу необходимо в идеале быть бесчувственным и не обладать высоким уровнем эмоциональности. В противном случае переживания о том, что кто-то может его разоблачить, поглощают энергию и лишают человека сил.

Очень важно не врать также самим себе. Многие люди пытаются казаться теми, кем не являются, и жить не так, как им хочется, а так, как считают правильным их родители, друзья и даже посторонние люди. От этого страдают чакры, ломается энергетическая защита.

Незавершенные дела

Бывает так: человек начинает чем-то заниматься, но потом у него пропадает интерес к этому, и он переключается на что-то новое. Незаконченные дела — это энергия, потраченная впустую. Особенно важно завершать все то, что все равно придется сделать. Если откладывать обязанности день за днем, то рано или поздно их накопится настолько много, что это приведет к проблемам во всех сферах.

Многие выполняют что-то наполовину, потому что им не интересно, но это тоже пустая трата времени. Сюда можно отнести и невыполненные обещания. Они приводят к недоверию людей, к их негативному отношению.

Обида и одиночество

Одиночество бывает вынужденным, но зачастую в нем виноват сам человек. В большинстве случаев можно найти друга, познакомиться с кем-то, кто будет рядом и поддержит в трудную минуту. Намеренное одиночество лишает человека энергетической подпитки, ведь всем нам нужны чужие эмоции и разговоры, мнения и споры.

Обидчивость часто становится главной причиной сознательного одиночества. Обида на мир и на людей не приводит ни к чему хорошему. Это негативные мысли, которые привлекают только всё самое плохое, создавая дыры, через которые утекают наши силы. Избавиться от обид помогут специальные практики и талисманы.

Страхи, сомнения

Например, человек боится поступать к занятиям спортом, потому что думает, что физические нагрузки не помогут ему сбросить вес или привести себя в форму. Кто-то может сомневаться в том, что его работа принесет пользу компании, ему самому или его семье.

Когда человек думает в таком ключе, то эти мысли разрушают его энергетику. Сознание превращается в поток сожалений, а это деструктивно влияет на биополе. Со временем это приводит к появлению барьеров в сознании, которые удалить все сложнее и сложнее.

Усталость и недостаток движения

Человек должен двигаться, дышать свежим воздухом, заниматься спортом и работать. Если ничего не делать, то очень быстро начнут появляться болезни и недуги, которые, в свою очередь, еще сильнее подрывают энергетический баланс.

Если же слишком много работать и чрезмерно увлекаться спортом, со временем может накопиться усталость, которая также весьма опасна. Человек в состоянии очень сильной усталости просто не может эффективно восстанавливать силы. В итоге он не восполняет энергию, а продолжает ее терять. Из-за этого так часто последствия сильной усталости ощущаются неделями.

Вредные привычки

Сюда можно отнести всё, что мешает нам жить, а не только алкоголь и сигареты. Все, что разрушает организм человека и подсаживает его на дофамин, то есть на мимолетное ощущение счастья, должно быть искоренено.

Сюда можно отнести, например, шопоголизм, прокрастинацию, грубые слова. Мы зависимы от этого, поэтому нам не хочется с этим расставаться. Кто-то слаб, а кто-то просто слишком сильно погряз в этом. Проблема в том, что плохие привычки часто маскируются под хорошие. Например, трудоголизм. Кажется, что человек все правильно делает: он все успевает, у него есть деньги. Но на самом деле у него из-за этого могут быть проблемы со сном, неурядицы в отношениях и так далее.

У всего есть обратная сторона, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют почаще задавать себе вопрос о том, насколько вредными окажутся последствия действий.