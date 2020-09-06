Айза Анохина прокомментировала свой «вареник» который отправила Майами

Анастасия Иванова

Айза Анохина наконец-то прервала молчание и прокомментировала свой «Вареник», который случайно отправила своему бой-френду Олегу Майами. Напомним историю. Пару дней назад Айза ошиблась адресом и случайно отправила слишком эротичное фото в сторис на всеобщее обозрение. Хотя, изначально снимок планировался для Олега. Несколько часов назад Айза наконец-то вышла на связь и высказалась:

«Ну да, случайно отправила, с кем не бывает. Мне есть чем гордиться. Зато у нас сейчас нереальная активность в сторис, и спасибо, что обсуждаете нас. Поверьте, сейчас у нас всё очень хорошо» — сообщила Айза в stories.

Тем временем, поклонники уверены снимок стал лишь очередным поводом, чтобы подогреть слухи о романе Айзы и Олега, о котором в последнее время немного подзабыли. Айзе подписчики советуют больше уделять время салону красоты, который Анохина открыла в августе, а Олегу вспомнить о музыке и что он всё-таки певец, а не только бой-френд Айзы и бывший подопечный Фадеева.

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