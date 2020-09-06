Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-атташе Малого театра.

Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла в стенах Малого театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.

"Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Тихановская рассказала о перспективах общения с властями РФ
Тихановская рассказала о перспективах общения с властями РФ
Азербайджан отказался от участия в учениях «Кавказ-2020»
Азербайджан отказался от участия в учениях «Кавказ-2020»
Историк нашел следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом
Историк нашел следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой сертификат BRIT
BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой

Топ на сегодня

Характеристика Львов по Восточному гороскопу
Характеристика Львов по Восточному гороскопу
Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям
Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям
Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября
Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на
Неудобные вопросы о Навальном, вакцинанция от коронавируса, шоу дронов: о чем пишут в Телеграме 4 сентября
Неудобные вопросы о Навальном, вакцинанция от коронавируса, шоу

Еще по теме

Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля
В Москве скончался народный артист России Юрий Коммисаров
Народный артист России Юрий Комиссаров умер в возрасте 79 лет
Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище