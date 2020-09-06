Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

Анастасия Иванова

Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-атташе Малого театра.

Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла в стенах Малого театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.

"Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.