Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака

Анастасия Иванова

. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, подчеркивает Your Tango.

Овны любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение.

Тельцы невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений.