Азербайджан отказался от участия в учениях «Кавказ-2020»

Влада Некрасова

Власти Азербайджана отказались от участия представителей вооруженных сил страны в международных учениях «Кавказ-2020» в России. Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, планируется направить на них только наблюдателей.

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях „Кавказ-2020“, которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года на юге России. Планировалось привлечь к участию в них группировки войск из шести стран, в том числе стран — членов ШОС и ОДКБ.

В конце августа Минобороны Индии официально заявило, что его представители не примут участия в маневрах из-за пандемии и связанных с ней трудностей, включая организацию логистики. Неофициально причиной называлось то, что в учениях примут участие военные из Китая, с которым у Индии в последнее время отношения обострились.

О том, как связан отказ Азербайджана принять участие в маневрах «Кавказ-2020» с участием в них представителей вооруженных сил Армении, пока не сообщалось.