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Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем

Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем

Бахрейн разрешил авиакомпании ОАЭ летать в Израиль через свое воздушное пространство, но сделано это было аккуратно, пишет walla.co.il. Согласно источнику, все рейсы, прибывающие в ОАЭ и из них, могут проходить через воздушное пространство Бахрейна без упоминания Израиля в объявлении.

Как сообщало ИА Newstes, заключённое Израилем и ОАЭ при посредничестве США в августе соглашение, установившее между ними дипломатические отношения, предполагало также и запуск прямого авиасообщения и сотрудничество двух стран в экономической, туристической, научной и даже оборонной сферах. Власти Эмиратов назвали сделку с еврейским государством успехом всего арабского мира, так как израильская сторона обязалась приостановить свои планы по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны оформить договорённости в письменном виде

Как сообщается, полет над Бахрейном сократит время рейса из Абу-Даби в Тель-Авив всего на несколько минут.

Напомним также, что ранее Саудовская Аравия разрешила пролет самолета израильской авиакомпании «Эль-Аль» над своей территорией. Как сообщает израильское издание cursorinfo.co.il, в самолете была официальная делегация американских и израильских чиновников. В дальнейшем, СА сообщила, что самолеты ОАЭ могут летать в небе над Саудовской Аравией «в любом направлении».

Разрешение было получено по результатам визита главного советника Трампа Джареда Кушнера в регион. По данным The Times of Israel, Саудовская Аравия и Бахрейн на переговорах с Кушнером в целом выразили нерешительность в вопросе присоединения к американским усилиям по нормализации отношений с Израилем, однако, как видим прямое воздушное сообщение между странами наладить удалось.

Израильские СМИ сообщают, что Оман и Бахрейн следующие кандидаты на мирный договор с Израилем.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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