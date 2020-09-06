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Бывшая Гусейна Гасанова стала проституткой

Бывшая Гусейна Гасанова стала проституткой

Вокруг бывшей возлюбленной известного российского блогера Гусейна Гасанова поднялся скандал. Ника Мариана, которая прославилась благодаря своим отношениям с блоггером, после расставания с ним решила стать моделью.


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Девушка участвует в рекламных проектах известных брендов, сотрудничать со многими крупными магазинами одежды и принимает другие предложения.  Красавице чуть больше 20 лет, но она уже давно живет в городе Дубай, имеет шикарную машину, снимается для гламурных фотосессий и близко общается со знаменитостями.

Однако на днях бывшую девушку Гусейна Гасанова заметили на сайтах проституток. Говорят, что она пользуется спросом. У девушки грамотно сделано портфолио. Из-за невероятных снимков цена ее — $10.000.

Сама девушка отрицает подобную информацию. К слову, у нее в Instagram часто публикует откровенные снимки, за которые Нику часто хейтят в сети.

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«Еще себя голой опубликуй», «Другим похвастаться есть чем?», «Кроме провокационных фоток делать ничего не умеешь», «Походу, только так можешь притянуть к себе мужчину», «Сделала себе лицо и хвастается. Позор»,

— часто встречаются комментарии на ее странице. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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