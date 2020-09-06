Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!

Алексей Вольцев

В приходом новой власти в Риге начинается новый период развития — независимый от России. Об этом заявил в разговоре с публицистом Элитой Вейдемане избранный от партии «Новое Единство» депутат Рижской думы, экс-министр образования Карлис Шадурскис, пишет mixnews.lv.

«На десять лет Рига была отодвинута в сторону российской губернии. Не говорю уж о воровстве… Однако ситуация показала, что в Латвии все же невозможно воровать, как в России», — так Шадурскис прокомментировал итоги недавних выборов, по результатам которой закончилась десятилетняя эпоха правления в латвийской столице коалиции партий «Согласие» и «Честь служить Риге.

Шадурскис, известный у русских Латвии под прозвищем «Черный Карлис», ранее руководил разгромом русскоязычного образования в школах нацменьшинств. Теперь же, по его словам, он не может оставить работу в сфере образования, когда видит все проблемы, которым она подвержена.

«Не могу покинуть отрасль образования. Многое находится в ведении самоуправления, а в Риге учится треть латвийских школьников. При этом атмосферу, которая царит во многих образовательных учреждениях Риги, сложно связать с Латвией как независимым и демократическим государством», — сказал Шадурскис.

Он также критически прокомментировал языковую ситуацию в латвийских школах и детсадах.

«Я думаю о директорах школ и дошкольных учреждений. Входя в некоторые детсады или школы, отказываешься верить, что находишься в Латвии. Дети чрезвычайно быстро учат языки. В Риге родители-латыши должны ждать несколько лет, чтобы попасть в детский сад. Это ненормально», — сказал экс-глава Минобразования.

Напомним, что на прошедших выборах Шадурскис стал лидером по вычеркиваниям со стороны избирателей — что не помешало ему избраться.

«Ну вот и главный ненавистник детей, Чёрный Карлис уже вибрирует в радостном предвкушении от предстоящей расправы над остатками русских школ и детских садиков… Ужом пролез-таки в Рижскую думу, и ядовитые зубы уже точит. Ну что ж, посмотрим, сумеют ли новые депутаты накинуть на него намордник, пока не перекусал всех», — пишет в соцсети Facebook журналистка Алла Березовская.