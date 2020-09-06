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Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»

Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»

Пользователь Twitter с ником cherry_24 опубликовал забавное видео с участием айдолов «Бантан». Мы хотим поднять вам настроение и предложить посмотреть данный ролик. Любимая парочка слушателей BTS Чонгук (Jungkook) и Тэхён (Taehyung) сразились в необычном соревновании «пятых точек» на одном из шоу.


Правила конкурса были очень простые: парни встают друг к другу спиной, ждут обратного отсчета, а затем они должны очень быстро среагировать и пихнуть своего соперника как можно дальше своей пятой точкой. Как думаете, кто одержал победу в этом уникальном соревновании?

«Чонгук, я всегда знала, что у тебя попа, как орех!»

— шутит под видео девушка.

Все верно, это был Золотой Макнэ. Стоит признаться, сила удара была мощной. Тэхён отлетел в другой конец зала, упал и схватился за поясницу. Не повезло ему в этой жуткой схватке. Реакция оказалась слабоватой.

«Аййй ТэТэ, ну как же ты упал, я ставил на тебя!»

«Да, вот все они так… Говорил, что любит, а потом ударил и выкинул со сцены»,

— пишет фанатка АРМИ.

Сможет ли Вишня простить своего любимого братишку Макнэ после таких издевательств? Как думаете?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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