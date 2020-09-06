Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей господдержки

Лидия Мартынова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении девяти регионам 838 млн рублей на поддержку операторов, осуществляющих вывоз отходов. Он отметил, что такие вложения позволят обеспечить стабильную работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете», — говорится в сообщении правительства.

Следует отметить, что суммарно в 2020 году было выделено более 9 млрд рублей на обеспечение работы таких операторов. Как считают чиновники, коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности.

«Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку», — сообщается на сайте кабмина.