Десятки тысяч протестующих подошли к резиденции Лукашенко

Лидия Мартынова

Толпа протестующих, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, подошла к Дворцу независимости — резиденции белорусского президента Александра Лукашенко в Минске.

По информации ТАСС, на проспекте Победителей, у подхода к резиденции, правоохранители вывели водометы и выставляют ограждение. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим.

Ранее колонна протестующих подошла вплотную к перегородившим в воскресенье спецтехникой проспект Независимости подразделениям ОМОН на пересечении с улицей Ленина в центре Минска. В воскресенье 6 сентября массовые акции протеста начались во всех областях Белоруссии.

Следует отметить, что в центре Минска сейчас происходят перебои в работе мобильного интернета и со связью у различных операторов.