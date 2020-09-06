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Десятки тысяч протестующих подошли к резиденции Лукашенко

Десятки тысяч протестующих подошли к резиденции Лукашенко

Толпа протестующих, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, подошла к Дворцу независимости — резиденции белорусского президента Александра Лукашенко в Минске.

По информации ТАСС, на проспекте Победителей, у подхода к резиденции, правоохранители вывели водометы и выставляют ограждение. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим.

Ранее колонна протестующих подошла вплотную к перегородившим в воскресенье спецтехникой проспект Независимости подразделениям ОМОН на пересечении с улицей Ленина в центре Минска. В воскресенье 6 сентября массовые акции протеста начались во всех областях Белоруссии.

Следует отметить, что в центре Минска сейчас происходят перебои в работе мобильного интернета и со связью у различных операторов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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