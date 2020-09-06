Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
На официальном YouTube-канале AskAnythingChat BTS появились для того, чтобы в рубрике «most requested live ask anything chat» ответить на самые часто задаваемые вопросы от пользователей сети относительно их нового сингла «Dynamite». Видео стало ярким и запоминающимся благодаря Джей-Хоупу (J-Hope), который исполнил неистовый танец в прямом эфире.
«Он просто слишком активный для того, чтобы усидеть ровно на стульчике!»
— оправдывают своего айдола АРМИ.
Танцем насладиться можно было сразу же, когда Намджун (Namjoon) начал зачитывать вопросы.
[🎥]— BTS — ARMYTEAMID ( slow ) (@ARMYTEAMIID) September 5, 2020
AskAnythingChat bersama BTS
#PremiosMTVMiaw #MTVFANDOMBTSARMY
pic.twitter.com/IivF1c7LGD
«Итак, первый вопрос… Элли из Турции спрашивает: «Какие слова из песни «Dynamite» ваши любимые?» Что скажете?»— не успел парень закончить, как все начали петь и заглушать его голос.
Кстати, RM прекрасно говорил по-английски! Но, прости Джуни, сегодня «королем вечеринки» стал Джей-Хоуп вместе со своими потрясными движениями.
BTS' J-HOPE DANCES Just Like Dynamite | AskAnythingChat FULL > https://t.co/gJLeWuIjSs#BTS #방탄소년단 @BTS_twt pic.twitter.com/W8PrCB5jUk— 지민투데이☺️ (@_jimintoday_) September 5, 2020
Пользователи YouTube прозвали это «танцем пальцев», а кто-то даже пошутил, что Джея «задели электрошокером», так быстро он двигал руками.
«Он похож на милую порхающую бабочку… на огромную порхающую бабочку»,— написала девушка Rosie. Подпишись на нас в Яндекс Новости