Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»

Алексей Вольцев

На официальном YouTube-канале AskAnythingChat BTS появились для того, чтобы в рубрике «most requested live ask anything chat» ответить на самые часто задаваемые вопросы от пользователей сети относительно их нового сингла «Dynamite». Видео стало ярким и запоминающимся благодаря Джей-Хоупу (J-Hope), который исполнил неистовый танец в прямом эфире.

AskAnythingChat

«Он просто слишком активный для того, чтобы усидеть ровно на стульчике!»

— оправдывают своего айдола АРМИ.

Танцем насладиться можно было сразу же, когда Намджун (Namjoon) начал зачитывать вопросы.

«Итак, первый вопрос… Элли из Турции спрашивает: «Какие слова из песни «Dynamite» ваши любимые?» Что скажете?»

— не успел парень закончить, как все начали петь и заглушать его голос.

Кстати, RM прекрасно говорил по-английски! Но, прости Джуни, сегодня «королем вечеринки» стал Джей-Хоуп вместе со своими потрясными движениями.

Пользователи YouTube прозвали это «танцем пальцев», а кто-то даже пошутил, что Джея «задели электрошокером», так быстро он двигал руками.

«Он похож на милую порхающую бабочку… на огромную порхающую бабочку»,

— написала девушка Rosie.Подпишись на нас в Яндекс Новости