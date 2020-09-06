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Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»

Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»

На официальном YouTube-канале AskAnythingChat BTS появились для того, чтобы в рубрике «most requested live ask anything chat» ответить на самые часто задаваемые вопросы от пользователей сети относительно их нового сингла «Dynamite». Видео стало ярким и запоминающимся благодаря Джей-Хоупу (J-Hope), который исполнил неистовый танец в прямом эфире.


AskAnythingChat

«Он просто слишком активный для того, чтобы усидеть ровно на стульчике!»


— оправдывают своего айдола АРМИ.

Танцем насладиться можно было сразу же, когда Намджун (Namjoon) начал зачитывать вопросы.

«Итак, первый вопрос… Элли из Турции спрашивает: «Какие слова из песни «Dynamite» ваши любимые?» Что скажете?»

— не успел парень закончить, как все начали петь и заглушать его голос.

Кстати, RM прекрасно говорил по-английски! Но, прости Джуни, сегодня «королем вечеринки» стал Джей-Хоуп вместе со своими потрясными движениями.

Пользователи YouTube прозвали это «танцем пальцев», а кто-то даже пошутил, что Джея «задели электрошокером», так быстро он двигал руками.

«Он похож на милую порхающую бабочку… на огромную порхающую бабочку»,

— написала девушка Rosie.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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