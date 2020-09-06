Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джин из BTS назвал себя свиньей

Джин из BTS назвал себя свиньей

Чувство юмора — одна из самых привлекательнейших черт в человеке. А с обаянием людей, умеющих пошутить над собой, вообще ничто не сравнится. Согласен? Специально для тех, кто не страшится от самой острой самоиронии, мы решили вспомнить интересный случай из жизни популярного к-поп айдола.


Много ли ты кушаешь? Обычно люди, которые много едят, шутят на тему того, что они свиньи. Оказывается, участник популярного южнокорейского бой-бэнда BTS тоже шутил так в прошлом.


В одном из интервью для Radio Disney ведущий задал айдолам вопрос, кто ест больше всего в группе.

Джин (Jin) начала отвечать первым. Он сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как постоянно кушает один. Однако другие участники группы так не считают, они дружно указали на него.

«Почему ты так много ешь?»

— спросил RM.

Джин с гордостью схватил микрофон и, без тени смущения, назвал себя свиньей. Он даже издал довольно точные звуки.

Лидер группы не растерялся. Он решил пошутить и сказал, что сейчас в комнате находится шесть человек и одна свинья. Эта юморная фраза ничуть не обидела Джина.

Самоиония еще никому не мешала.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Джин из BTS назвал себя свиньей
Джин из BTS назвал себя свиньей
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей господдержки
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности

Топ на сегодня

Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»

Еще по теме

Break The Silence: The Movie: Джин опять раскрывает секреты
Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY
Шотландия выпустила самый крепкий джин
Джин рассказал, на сколько лет он себя ощущает