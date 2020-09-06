Джин из BTS назвал себя свиньей

Лидия Мартынова

Чувство юмора — одна из самых привлекательнейших черт в человеке. А с обаянием людей, умеющих пошутить над собой, вообще ничто не сравнится. Согласен? Специально для тех, кто не страшится от самой острой самоиронии, мы решили вспомнить интересный случай из жизни популярного к-поп айдола.

Много ли ты кушаешь? Обычно люди, которые много едят, шутят на тему того, что они свиньи. Оказывается, участник популярного южнокорейского бой-бэнда BTS тоже шутил так в прошлом.

В одном из интервью для Radio Disney ведущий задал айдолам вопрос, кто ест больше всего в группе.

Джин (Jin) начала отвечать первым. Он сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как постоянно кушает один. Однако другие участники группы так не считают, они дружно указали на него.

«Почему ты так много ешь?»

— спросил RM.

Джин с гордостью схватил микрофон и, без тени смущения, назвал себя свиньей. Он даже издал довольно точные звуки.

Лидер группы не растерялся. Он решил пошутить и сказал, что сейчас в комнате находится шесть человек и одна свинья. Эта юморная фраза ничуть не обидела Джина.

Самоиония еще никому не мешала.

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