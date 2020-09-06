Ефремов спрогнозировал свой будущий срок

Вадим Карасев

Актер Михаил Ефремов в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым предположил, что ему дадут восемь лет колонии. Разговор показали в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Пашаев полагает, что срок составит шесть лет, причем колония будет образцовой. Ефремов оценил будущий срок в 8 лет и заметил, что мог бы дать в заключении концерт. Он также вспомнил некоторые детали дня происшествия.

"Я проснулся рано. Я сразу засадил. Мне [затем] следователь сказал: чтобы восстановить память, надо выпить бутылку водки".

Адвокат в свою очередь подчеркнул, что суд отказался назначать биологическую экспертизу подушки безопасности с пассажирского сиденья. Ефремов в ответ предложил "признать вину без биологии" или сразу его расстрелять.

"Травят мою семью. Я думал, что в суд приду, и это прекратится", – добавил он.

Ранее 56-летний артист признал на суде, что "неправ во всем" и не знал меры в употреблении алкоголя.

"Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь – дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру – пойдёшь на 11 лет на нары", – сказал Ефремов.

Подсудимый обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Резонансная авария произошла 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. На следующий день стало известно, что в крови Ефремова были выявлены следы кокаина и марихуаны.

Ruposters приводил аргументы обеих сторон разбирательства и заявления самого Ефремова, относящиеся к делу.