Грязь с трассы стекает прямо в реку: оккупанты продолжают планомерно уничтожать Крым (фото)
Сегодня, 18:30 Алексей Вольцев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
В Крыму оккупационная администрация жалуется на нехватку питьевой воды и одновременно уничтожает чудом уцелевшие реки. В сети показали, как река Бельбек в южной части полуострова превратилась в грязную лужу. В водный поток смыли мусор и грязь с новопостроенной трассы «Таврида».
Фото нынешнего состояния реки опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA. «Наплевали на Крым, крымчан, экологию и здравый смысл», — прокомментировала автор.
Напомним, ранее было объявлено, что жителям Симферополя могут начать подавать воду через день, а во дворах появятся специальные «нанобочки». Путин пообещал «дорешать» вопрос с водоснабжением.55 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua