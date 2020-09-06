Характеристика Дев по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Девы — одни из самых необычных и таинственных людей на планете. Оказывается, Девы могут отличаться друг от друга и иметь некоторые уникальные особенности в зависимости от года рождения по Восточному гороскопу.

Дев называют одними из самых мудрых Знаков Зодиака, потому что они не бросают слов на ветер. В этом люди данного Знака всегда одинаково похожи: они словно знают о жизни что-то такое, чего не знают другие. Но есть между Девами и некоторые различия, и ярче всего они проявляются в зависимости от их Знака по Восточному гороскопу.

Дева-Крыса

Подобное сочетание очень удачно, причем не столько для самих Дев, сколько для их друзей и близких: Дева, рожденная в год Крысы, почти всегда очень заботлива. Такие люди никогда не бросают в беде окружающих, даже если среди них есть враги и недоброжелатели.

Дева-Бык

Это одно из самых неблагоприятных сочетаний для Девы. Люди данного Знака, рожденные в год Быка, крайне импульсивны, но вынуждены бороться с этим, потому знают, что за свои поступки им придется расплачиваться. Внутри этих людей постоянно кипит огонь раздора между двумя половинами их сущности.

Дева-Тигр

Тигр и Дева сочетаются отлично. Девам очень часто не хватает настойчивости, усидчивости и веры в себя. В трудные минуты такие Девы не бегут с тонущего корабля, а борются до последнего. Сломить их дух не сможет практически ничто, и в сочетании с мощной интуицией и умом это дает им огромное преимущество.

Дева-Кролик

Кролик дарит Девам еще более мощную эмпатию, которая может играть против них самих, потому что это довольно пренебрежительные люди. Также Кролик делает и без того чувствительную Деву более впечатлительной и восприимчивой к негативу со стороны. Это значит, что расстроить такого человека проще простого.

Дева-Дракон

Дева и Дракон неплохо сочетаются. Дракон учит Деву терпению, поэтому такие люди реже совершают необдуманные поступки. Это одни из самых целеустремленных Дев. У них всегда есть то, ради чего хочется вставать по утрам.

Дева-Змея

Это самое удачное сочетание. Если Дева родилась в год Змеи, то у нее будет невероятно мощная интуиция, очень дипломатичный и в меру твердый характер. Таких людей отличают большая удачливость и умение находить решение даже самых трудных и необычных задач в самые короткие сроки.

Дева-Лошадь

Рожденные в год Лошади Девы являются примерными мужьями и женами. Эти люди — одни из самых верных, заботливых и внимательных на всей планете. Помимо этого, они еще и крайне романтичные. Также их отличают отличное чувство стиля и умение подать себя.

Дева-Коза

Это люди с отменным чувством юмора и отлично развитой самоиронией. Такие Девы крайне предприимчивы и талантливы, но могут быть немного жадными, что порой портит их репутацию. Они лучше, чем кто-либо, умеют обращаться с деньгами, совершать выгодные приобретения любого масштаба.

Дева-Обезьяна

Это очень неудачное сочетание, потому что Обезьяна лишает Деву одного из главных качеств — осмотрительности. Дева-Обезьяна редко что-то планирует наперед. Это импульсивный человек, который живет сегодняшним днем и не любит излишнюю осторожность. С другой стороны, это очень яркие личности.

Дева-Петух

Девы, рожденные в год Петуха, обладают мощной силой воли. Они с легкостью справляются с различными жизненными трудностями и дилеммами. Про таких людей часто говорят: «Мастер на все руки». Они обладают особым талантом преображать людей вокруг себя. Это люди-лидеры с сильной харизмой.

Дева-Собака

Такие Девы часто лишены финансовой удачи. Во время шопинга им стоит пользоваться заговором на удачную покупку, а также ходить по магазинам с кем-то из близких. Зато этим людям очень везет с друзьями и второй половинкой. Это одни из самых счастливых представителей Знака, несмотря на все их проблемы.

Дева-Свинья

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в год Свиньи рождаются Девы с особым пристрастием к работе. Такие люди в чем-то похожи на Козерогов — они такие же трудолюбивые и ставят работу и дела во главе всего. Они порой забывают о любви и о близких людях, зато никогда не обходят стороной свои обязанности.