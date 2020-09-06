Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"

"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"

"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своей книге рассказал о восхищении американского лидера стилем управления президента России Владимира Путина, сообщила газета Washington Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении фрагмент книги.

По его словам, Трампу нравится Путин, так как тот сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией – фактически как если бы это была Trump Organization".

Второй причиной стала любовь Трампа к деньгам – по неназванным причинам он считал Путина "богатейшим человеком мира".


добавляет РИА Новости.

Коэна уже дважды отпускали из тюрьмы. Ранее он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года заключения, но затем его посадили под домашний арест.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое официальная Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не представил доказательств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ рассказали о реакции Трампа на якобы пропущенный звонок от Путина.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Джин из BTS назвал себя свиньей
Джин из BTS назвал себя свиньей
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей господдержки
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности

Топ на сегодня

Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»

Еще по теме

СМИ: Помощники Трампа передали властям данные о связях его юриста с Россией
СМИ: Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» допросит Трампа
Никто так не любит Путина, как Трамп? — Сноуден
СМИ анонсировали скорый допрос Трампа по «российскому делу»