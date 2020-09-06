"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"

Алексей Вольцев

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своей книге рассказал о восхищении американского лидера стилем управления президента России Владимира Путина, сообщила газета Washington Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении фрагмент книги.

По его словам, Трампу нравится Путин, так как тот сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией – фактически как если бы это была Trump Organization".

Второй причиной стала любовь Трампа к деньгам – по неназванным причинам он считал Путина "богатейшим человеком мира".

добавляет РИА Новости.

Коэна уже дважды отпускали из тюрьмы. Ранее он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года заключения, но затем его посадили под домашний арест.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое официальная Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не представил доказательств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ рассказали о реакции Трампа на якобы пропущенный звонок от Путина.