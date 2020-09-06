"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
По его словам, Трампу нравится Путин, так как тот сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией – фактически как если бы это была Trump Organization".
Второй причиной стала любовь Трампа к деньгам – по неназванным причинам он считал Путина "богатейшим человеком мира".
добавляет РИА Новости.
Коэна уже дважды отпускали из тюрьмы. Ранее он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года заключения, но затем его посадили под домашний арест.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое официальная Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не представил доказательств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией.
Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ рассказали о реакции Трампа на якобы пропущенный звонок от Путина.