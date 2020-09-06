Историк нашел следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом

Вадим Карасев

В бункере последнего коменданта Кенигсберга (ныне Калининград) Отто Ляша найдены следы Янтарной комнаты, сообщил телеканалу "Звезда" историк Сергей Трифонов.

Бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, а значит, через него в конце войны немцы могли вынести драгоценные панели. В пользу этой версии говорит сделанная в бункере находка — ворота с изображением 88 рун. Их расшифровку вели бельгийские ученые, по результатам исследования они пришли к выводу, что "это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками".

Кроме того, на нижних уровнях бункера ученые нашли затопленную водой комнату, в которой хранятся ящики размером метр на два метра с неизвестным содержимым. Достать и открыть их пока не удается из-за риска обрушения, но пространство вокруг изучили с помощью камер. Трифонов убежден, что панели Янтарной комнаты хранятся в этих самых ящиках.