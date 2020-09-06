Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов

Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов

Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов
Эксперт предупредил о рисках при упрощенном порядке получения налоговых вычетов: деньги, конечно, получите быстро и без хлопот, но сумма может оказаться существенно меньше, чем рассчитывали, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, позволяющий налогоплательщикам - физическим лицам в упрощенном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты.

Сейчас для этого нужно подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Налоговики проведут камеральную проверку этих документов в срок до трёх месяцев, а затем, в течение ещё 30 дней перечислят средства на счёт налогоплательщика. Таким образом, с момента подачи заявления до получения вычета может пройти до четырёх месяцев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем
Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает
Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон
Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый
Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов
Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Венера во Льве: три предостережения для каждого Знака Зодиака
Венера во Льве: три предостережения для каждого Знака Зодиака
В сети обсуждают Ану де Армас в образе Мэрилин Монро на промокадрах фильма "Блондинка"
В сети обсуждают Ану де Армас в образе Мэрилин Монро на промокадрах
Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой
Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой
К юбилею Союза УАЗ показал новый дизайн "буханки"
К юбилею Союза УАЗ показал новый дизайн "буханки"
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”

Топ на сегодня

Путин призвал соблюдать вынужденные ограничения в связи с коронавирусом
Путин призвал соблюдать вынужденные ограничения в связи с
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о
Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.
Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.

Еще по теме

Получить налоговые вычеты в России станет проще
Помощь в заполнении важного документа
Гражданство России предложили давать за инвестирование в Дальний Восток 10 млн долларов
Условия получения гражданства в упрощенном порядке предложили уточнить