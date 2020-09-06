Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов

Лидия Мартынова

Эксперт предупредил о рисках при упрощенном порядке получения налоговых вычетов: деньги, конечно, получите быстро и без хлопот, но сумма может оказаться существенно меньше, чем рассчитывали, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, позволяющий налогоплательщикам - физическим лицам в упрощенном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты.

Сейчас для этого нужно подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Налоговики проведут камеральную проверку этих документов в срок до трёх месяцев, а затем, в течение ещё 30 дней перечислят средства на счёт налогоплательщика. Таким образом, с момента подачи заявления до получения вычета может пройти до четырёх месяцев.