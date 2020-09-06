Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России

Влада Некрасова

Стимулирующие выплаты бюджетникам и семьям с детьми помогут стране преодолеть ряд экономических трудностей, связанных с пандемией коронавируса, рассказал URA.ru поделился экономист и предприниматель Антон Любич.

В начале месяца правительство РФ утвердило выплаты работникам бюджетной сферы, участвующим в борьбе с COVID-19, а также семьям с детьми для приобретения ими школьных принадлежностей или решения первоочередных задач.

По словам эксперта, стимулирующие выплаты направлены на то, чтобы граждане, потерявшие работу, могли приобрести себе необходимые товары и продовольствие, а также чтобы предприятия имели платежеспособный спрос.

сообщило, что новые выплаты получат помогающие в борьбе с COVID-19 в России.