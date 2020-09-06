Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России

Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России

Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
Стимулирующие выплаты бюджетникам и семьям с детьми помогут стране преодолеть ряд экономических трудностей, связанных с пандемией коронавируса, рассказал URA.ru поделился экономист и предприниматель Антон Любич.

В начале месяца правительство РФ утвердило выплаты работникам бюджетной сферы, участвующим в борьбе с COVID-19, а также семьям с детьми для приобретения ими школьных принадлежностей или решения первоочередных задач.

По словам эксперта, стимулирующие выплаты направлены на то, чтобы граждане, потерявшие работу, могли приобрести себе необходимые товары и продовольствие, а также чтобы предприятия имели платежеспособный спрос.


сообщило, что новые выплаты получат помогающие в борьбе с COVID-19 в России.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Джей-Хоуп показал любимые движения из клипа «Dynamite»
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии
На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Брат Чонгука слил его фото в сеть
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Новые фото BTS с пресс-конференции «Dynamite»
Джин из BTS назвал себя свиньей
Джин из BTS назвал себя свиньей
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Чёрный Карлис: Наконец-то Рига перестала быть российской губернией!
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей господдержки
Деньги на мусор: региональным операторам дадут 838 млн рублей
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Хотел подлизаться": экс-адвокат о восхищении Трампа "стилем Путина"
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности
"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности

Топ на сегодня

Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Люстры и светильники для гостиной в интернет-магазине Kraska
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»

Еще по теме

Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19
Правительство одобрило отмену НДФЛ на выплаты семьям с детьми
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей