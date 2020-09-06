К юбилею Союза УАЗ показал новый дизайн "буханки"

Вадим Карасев

Завод УАЗ представил концепцию дизайна знаменитой "буханки", выпускаемой практически в неизменном виде уже более чем полвека.

На своей странице в ВК предприятие опубликовало рендер, автором которого выступил независимый дизайнер Андрей Давыдов, приурочивший это к 100-летнему юбилею Советского Союза. В его интерпретации "буханка" получила футуристичный внешний вид, агрессивные элементы кузова, светодиодную оптику и широкую колесную базу.

Подписчики УАЗа позитивно оценили творение Давыдова. 47% считают новый дизайн свежим и стильным, 28% увидели в нем спорные моменты, но в целом охарактеризовали положительно. 18% заявили, что классический дизайн лучше.

К 1965 году на основе компоновочных решений, заложенных в семействе 451, была разработана следующая полноприводная модель УАЗ-452. Именно она лежит в основе выпускающихся и по сей день автобусов и фургонов УАЗ. Таким образом, ульяновской "буханке" в этом году исполняется 55 лет. За это время машина неоднократно модернизировалась, однако основные ее черты за полвека остались неизменными.

В марте УАЗ представил самосвал на основе "буханки".