Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России

Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий компенсацию налога, уплаченного гражданами иностранных государств в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина.

Власти намерены распространить программу на все предприятия, находящиеся на территории России; ранее к tax free подключались только конкретные магазины из определенного правительством списка.

Отмечается, что система tax free поспособствует росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии.


сообщило, что новых налогов с продажи вещей в соцсетях не будет.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Тихановская рассказала о перспективах общения с властями РФ
Тихановская рассказала о перспективах общения с властями РФ
Азербайджан отказался от участия в учениях «Кавказ-2020»
Азербайджан отказался от участия в учениях «Кавказ-2020»
Историк нашел следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом
Историк нашел следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
«Еще по одной?» — Джей-Хоуп напивается «через силу»
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой сертификат BRIT
BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой

Топ на сегодня

Характеристика Львов по Восточному гороскопу
Характеристика Львов по Восточному гороскопу
Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям
Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям
Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября
Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на
Неудобные вопросы о Навальном, вакцинанция от коронавируса, шоу дронов: о чем пишут в Телеграме 4 сентября
Неудобные вопросы о Навальном, вакцинанция от коронавируса, шоу

Еще по теме

Систему tax free предложили распространить на города — организаторы ЧМ-2018
Минпромторг определит, какие магазины подключат к системе tax free
Правительство расширило список магазинов с системой tax free в Москве
Госдума приняла в первом чтении законопроект о такс-фри