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Кто был первым народным артистом СССР

Кто был первым народным артистом СССР

84 года назад, 6 сентября 1936 года, было учреждено почётное звание «Народный артист СССР». Позже появились народные учителя, народные художники и архитекторы.

До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. В 1918 году появилось звание «народный артист», и первым его получил певец Фёдор Шаляпин. С 10 августа 1931 года появились «Заслуженные артисты РСФСР». А в 1936 году учредили звание «Народный артист СССР» для лиц, «особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино».

Первыми его удостоились основатели и ведущие актеры Московского Художественного Театра Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов, а также певица Большого театра Антонина Нежданова.

Но в 1991 году эти звания превратились в историю. Последними «Народными артистами СССР» стали 21 декабря 1991 года актёр московского театра «Ленком» Олег Янковский и актриса Московского Художественного академического театра СССР им. Чехова Софья Пилявская. Всего звания «Народный артист СССР» были удостоены более тысячи человек.

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По материалам: pnp.ru

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