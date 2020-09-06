Лето, не уходи: как Кристина Асмус, Ким Кардашьян и другие звезды продлевают сезон

Вадим Карасев

Пока одни радуются возобновлению авиасообщения с Мальдивами, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, другие уже вовсю наслаждаются лазурным теплым морем. Среди второй группы счастливчиков оказались Рита Дакота с дочкой Мией, Елена Перминова, Юлианна Караулова, Кристина Асмус, Рената Литвинова и другие.

А у западных звезд как будто вечные каникулы. Так, Ким Кардашьян прилетела в Кабо-Сан-Лукас ради фотосессии для собственного косметического бренда KKW Beauty. Ее сестра Кендалл Дженнер решила провести выходные на озере. Модель опубликовала парочку фотографий в бикини от Heavy Manners. Алессандра Амбросио, которая отдыхает на Мальдивах, тоже устроила стильный фотосет: на этот раз снова в бикини своего бренда GAL Floripa. Барбара Палвин предпочла пляжный лук от Victoria's Secret с леопардовым принтом, а Наташа Поли, принимающая солнечные ванны в Италии, выбрала простой черный купальник на завязках. Собрали еще больше отпускных модных образов звезд в нашей подборке!







































