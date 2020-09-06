Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева раскрыла, что тайно вышла замуж еще год назад

Вадим Карасев

27-летняя Маргарита Грачева сделала неожиданное признание. Пострадавшая от домашнего насилия женщина раскрыла, что тайно вышла замуж еще год назад.

"Сегодня должна была быть наша свадьба, но её не будет... Потому-что сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да,мы уже как год официально в браке", - написала Маргарита Грачева на своей странице в инстаграме.



Женщина при этом выложила праздничные фото с прошлогоднего торжества. На снимках она позирует со своим новым мужчиной и выглядит абсолютно счастливой.

По словам Маргариты Грачевой, о ее свадьбе практически никто не знал, включая родителей и близких друзей.

"Их реакцию покажу вам чуть позже. Они были уверенны что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания", - отметила блогерша.

Маргарита Грачева отметила, что год назад она расписалась в самом обычном ЗАГСе Санкт-Петербурга.

Это был только наш день,мы провели его вдвоём. Без шумных гуляний и огласки, но безумно счастливые. А сегодня мы собрали в Питере всех самых родных и близких людей, с которыми мы хотим поделиться нашей историей и отметить наш первый год совместной жизни в браке.

Напомним, Маргарита Грачева три года назад лишилась руки из-за ревнивого мужа, после чего медики установили ей протез.

Как писал NEWSTES, ранее Маргарита Грачева снялась в эротичной фотосессии без протеза.