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Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон

Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон
ХХVIII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершается 6 сентября, а на следующий день стартует новый сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Музыкальный форум, открывшийся 20 июня первым в России после вынужденного карантина, продлился более двух месяцев. За это время на площадках Мариинского театра состоялось свыше 110 событий.

Под занавес фестиваля театр приготовил для зрителей насыщенную программу: показ возобновленного "Огненного ангела" Прокофьева под управлением Гергиева (2 сентября), концерты пианиста-виртуоза Даниила Трифонова (3 и 4 сентября), премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова, а также гала-концерты и вечера одноактных балетов.


Закрытие 6 сентября пройдет сразу на трех площадках театра: на исторической сцене – опера Верди "Риголетто", в Мариинском-2 – одноактные балеты, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского", подготовленного Академией молодых оперных певцов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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