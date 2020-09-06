Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон

Лидия Мартынова

ХХVIII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершается 6 сентября, а на следующий день стартует новый сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Музыкальный форум, открывшийся 20 июня первым в России после вынужденного карантина, продлился более двух месяцев. За это время на площадках Мариинского театра состоялось свыше 110 событий.

Под занавес фестиваля театр приготовил для зрителей насыщенную программу: показ возобновленного "Огненного ангела" Прокофьева под управлением Гергиева (2 сентября), концерты пианиста-виртуоза Даниила Трифонова (3 и 4 сентября), премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова, а также гала-концерты и вечера одноактных балетов.

Закрытие 6 сентября пройдет сразу на трех площадках театра: на исторической сцене – опера Верди "Риголетто", в Мариинском-2 – одноактные балеты, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского", подготовленного Академией молодых оперных певцов.