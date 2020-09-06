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Месси обиделся на игроков «Барселоны»

Месси обиделся на игроков «Барселоны»
Лионель Месси расстроился из-за того, что футболисты «Барселоны» не поддержали его в конфликте с руководством клуба. Об этом сообщает журналист Onda Cero Виктор Лосано.

«Футболисты «Барселоны» не делали никаких заявлений в поддержку Месси. Его огорчило и задело такое поведение», - отмечает Лосано.
Месси принял решение отыграть ещё один сезон за «Барселону». В то же время он открыто критикует нынешнего президента «блаугранас» Хосепа Бартомеу, называя его правление «катастрофой».
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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