Месси обиделся на игроков «Барселоны»

Влада Некрасова

Лионель Месси расстроился из-за того, что футболисты «Барселоны» не поддержали его в конфликте с руководством клуба. Об этом сообщает журналист Onda Cero Виктор Лосано.«Футболисты «Барселоны» не делали никаких заявлений в поддержку Месси. Его огорчило и задело такое поведение», - отмечает Лосано.Месси принял решение отыграть ещё один сезон за «Барселону». В то же время он открыто критикует нынешнего президента «блаугранас» Хосепа Бартомеу, называя его правление «катастрофой».