МИД России сообщило о телефонном разговоре Лаврова с президентом Сербии

Алексей Вольцев

6 сентября состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Глава Сербии рассказал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе.

«В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении российского МИД.

Как отмечает министерство, с обеих сторон выражена «нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран».