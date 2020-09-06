Минский разгон: перцовый газ, перебои со связью и новые задержания

Анастасия Иванова

Сегодняшнее противостояние участников акций протеста и белорусского ОМОН завершилось «малой кровью». Вечером оцепление, которое в воскресенье охраняло резиденцию президента Александра Лукашенко, было снято.

От Дворца независимости отъехали водометы, которые ранее перегородили проспект Победителей. Сняты металлические ограждения и колючая проволока. По информации ТАСС, покинули территорию и БТР, которые ранее были подтянуты ко входу в резиденцию.

Перед этим правоохранителям удалось разогнать оставшихся участников акции протеста. Во второй половине дня, по свидетельствам очевидцев, в воздух около оцепления ОМОН неоднократно распылялся перцовый газ.

В то же время по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижалась пропускная способность мобильного интернета. Об этом сообщил оператор А1.

«По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — пояснил оператор в Twitter. Проблемы с мобильным интернетом наблюдались и у абонентов оператора МТС.

Количество задержанных, по данным правозащитного центра «Весна», только в Минске в воскресенье превысило 150 человек. Правозащитники также сообщают о задержаниях и в других городах Белоруссии — Гродно, Бресте и Барановичах.

Как сообщало ИА Newstes, в начале акции, днём, толпа протестующих, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, подошла к Дворцу независимости — резиденции белорусского президента Лукашенко в Минске. Акции протеста под общим названием «Марш единства» прошли по всей Белоруссии. По оценкам СМИ, число протестующих в Минске достигло 100 тысяч человек.

Следует отметить, что впервые за последние три недели протестов был нанесен ущерб имуществу. В Минске правоохранители разбили витрину кофейни, где от них пытались укрыться несколько человек. По предварительной информации, в задержании и битье витрин принимал участие руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков. Позже глава МВД Белоруссии заявил, что ведомство применит в ответ силу, если протестующие попробуют прибегнуть к силовым методам.





