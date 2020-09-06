Миру предсказали скорый экономический кризис

Анастасия Иванова

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.

Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в США в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика Китая восстанавливается, в Германии растет производство. При этом развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.

Но сохранить позиции на всех этих фронтах будет непросто, считают экономисты. Это потребует от властей активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки.