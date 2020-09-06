Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миру предсказали скорый экономический кризис

Миру предсказали скорый экономический кризис
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.

Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в США в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика Китая восстанавливается, в Германии растет производство. При этом развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.


Но сохранить позиции на всех этих фронтах будет непросто, считают экономисты. Это потребует от властей активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль
Минский разгон: перцовый газ, перебои со связью и новые задержания
Минский разгон: перцовый газ, перебои со связью и новые задержания
В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
Захарова задала вопросы главе МИД Германии по ситуации вокруг Навального
Захарова задала вопросы главе МИД Германии по ситуации вокруг
Лето, не уходи: как Кристина Асмус, Ким Кардашьян и другие звезды продлевают сезон
Лето, не уходи: как Кристина Асмус, Ким Кардашьян и другие звезды
Миру предсказали скорый экономический кризис
Миру предсказали скорый экономический кризис
Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в Грузию
Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в
Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»
Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»
Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких врачей
Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких

Топ на сегодня

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России

Еще по теме

PIMCO ожидает роста мировой экономики в 2016 году на 2,6%
Улюкаев назвал срок выхода России из рецессии
Аналитик: мировая экономика в этом году может вырасти на 3,5%
Доллар назвали угрозой экономике США