На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии

Влада Некрасова

. Президент Чехии Милош Земан поддерживает пересчет голосов по итогам президентских выборов в Белоруссии, по его мнению, это покажет на чьей стороне правда", передает РИА Новости со ссылкой на пражский телеканал CNN Prima News.

"Я бы поддержал предложение о пересчете голосов (в Белоруссии, – ред.) на основе избирательных бюллетеней с обязательным международным контролем этой процедуры. Это покажет, на чьей стороне правда. Тот, кто отвергнет такой пересчет, покажет свое истинное лицо", – заявил Земан.