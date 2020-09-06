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На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии

На чьей стороне правда. В Чехии поддержали пересчет голосов в Белоруссии
. Президент Чехии Милош Земан поддерживает пересчет голосов по итогам президентских выборов в Белоруссии, по его мнению, это покажет на чьей стороне правда", передает РИА Новости со ссылкой на пражский телеканал CNN Prima News.

"Я бы поддержал предложение о пересчете голосов (в Белоруссии, – ред.) на основе избирательных бюллетеней с обязательным международным контролем этой процедуры. Это покажет, на чьей стороне правда. Тот, кто отвергнет такой пересчет, покажет свое истинное лицо", – заявил Земан.

# Политика
По материалам: ria.ru

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