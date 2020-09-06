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На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
Несколько лодок затонули во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в штате Техас, сообщает офис местного шерифа.

"Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от лодок, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько лодок затонули", - говорится в сообщении в Twitter.

Количество затонувших лодок не уточняется, пока также нет данных о пострадавших.


Парад в поддержку Трампа был запланирован на субботу, организаторы призывали участников украшать свои судна патриотической символикой. Ожидалось, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек. По сообщениям СМИ, аналогичные парады прошли в субботу в Нью-Джерси и Флориде.

# В мире
По материалам: ria.ru

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