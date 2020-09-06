«Называли себя друзьями» – Почти никто из “Ворониных” не пришел на похороны Бориса Клюева

Лидия Мартынова

1 сентября не стало народного артиста Бориса Клюева. Мужчина несколько лет боролся с раком легких, но не унывал и продолжал работать, даря улыбку зрителям.

Прощание прошло в Малом театре в Москве. Актера проводили в последний путь громкими аплодисментами. На церемонию пришло огромное количество людей: близкие, друзья коллеги, ученики, одноклассники и поклонники.

Появилась на панихиде коллега по сериалу «Воронины» Екатерина Волкова. По ее словам, смерть Бориса стала для нее настоящим горем. Девушка отказывалась давать комментарии и обходила журналистов стороной. Также появился и актер Станислав Дужников. Однако в числе желающих проститься с Борисом Клюевым не были замечены другие коллеги по сериалу.

Анна Фроловеца, Георгий Дронов, Юлия Куварзина и другие не приехали на церемонию по неизвестным причинам. Поклонники выразили свое негодование.

«Называли себя семьей и друзьями, а сами не приехали проводить коллегу в последний путь»,

— комментируют пользователи сети.

Отметим, что Анны Фроловцевой, игравшей супругу Николая Петровича, не может прийти в себя.

«Я не могу ничего говорить. Я сама нахожусь в шоковом состоянии. Понимаете, я даже не в Москве. Переживаю, как там Вика. Возможно, ей помощь нужна. Только четвертого буду в Москве. Ничего не могу сказать. Я сама нахожусь… как в штопоре»,

— рассказала о своем состоянии Анна Фроловцева. Подпишись на нас в Яндекс Новости