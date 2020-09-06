Нейропластика мозга: как сила мысли может изменить жизнь

Вадим Карасев

Многие слышали утверждение: то, как мы мыслим, определяет наше будущее. Это чистая правда, но дело тут не в магии, а в так называемой нейропластике мозга. Ученые объяснили, как мы получаем то, чего хотим.

Вы наверняка слышали о том, что наше окружение и реальность формируются нашими мыслями. Для того, чтобы сила мысли помогала, а не мешала нам, необходимо мыслить позитивно, обходя стороной западню мыслеформ. Помните о семи главных мыслях, блокирующих энергетику. Чтобы в голове не возникало таких идей, как раз и нужна нейропластика.

Что такое нейропластика

У каждого человека в мозге в среднем 85 миллиардов нейронов. Нейрон — это клетка, отвечающая за обработку, хранение и передачу информации в организме.

Несомненно, эти клетки важны сами по себе, но гораздо важнее то, сколько между ними связей. Каждая новая связь образуется при появлении новой привычки или, наоборот, при отказе от чего-то. В итоге один нейрон порождает тысячи связей. Регулярно развиваясь и обучаясь, мы развиваем наш мозг, формируя новые связи. Это изменение мозга и называют нейропластичностью.

Если не развиваться, то эти связи атрофируются. В этом плане мозг похож на тело атлета: если он регулярно упражняется, то он находится в отличной форме, а если он ничего не делает месяцами, то быстро теряет свои навыки.

Почему сила мысли меняет нашу жизнь

Все очень просто — если человек постоянно чему-то учится, то в его мозге постоянно формируются новые связи, он становится успешнее и лучше. Он может мечтать о встрече любви, но из-за высокой нейропластичности ищет выход сам, не дожидаясь чуда. Этот человек изучает причины, проблемы, анализирует свои поступки и так далее.

Ученые говорят, что когда мозг развивается, нам в голову чаще начинают приходить новые идеи. Нейропластичный мозг поможет в решении любых вопросов и проблем. Например, если что-то случается в работе или бизнесе, пластичный мозг начинает генерировать огромное число решений из-за наличия в нем нужных связей, то есть, банального жизненного опыта и знаний.

Развить нейроплатичность можно несколькими путями:

1. Изучать постоянно что-то новое. Это самый простой способ. Вы можете читать книги и смотреть обучающие ролики в интернете, знакомиться с тем, как другие люди преодолевают трудности, с которыми вы сами ожидаете столкнуться.

2. Постоянно заниматься чем-то новым. Нужно пробовать себя в том, что вам кажется недосягаемым, расширять границы. Опыт — это всегда полезно, даже если он не слишком удачный.

3. Посещать новые места. Очень важно путешествовать, ходить в новые места в одиночестве и с друзьями, общаться с новыми людьми. Затворничество негативно сказывается на нейропластике.

Связь с законом притяжения Вселенной

Речь идет о притяжении того, о чем вы мечтаете, простыми мыслями. Нейропластичный мозг позволяет человеку чаще достигать желаемого, поэтому у него формируется уверенность в себе и в своих целях.

В таком случае человек больше верит в достижимость своих мечтаний. Он знает, что нет ничего невозможного. Именно поэтому, когда перед этим человеком встает новая цель в жизни, она может воплотиться в реальность очень быстро, словно по взмаху волшебной палочки, потому что человек помогает Вселенной давать ему желаемое.

Например, человеку хочется влюбиться и найти того, кто стал бы для него идеальным партнером. Это простое желание, но прийти к этому бывает не очень просто.

Первое, что будет работать на такого человека, — его нейропластичность. Он умен и обладает развитым мозгом, поэтому ему не составит труда найти свой идеал и привлечь его. Второе — это сильная энергетика. Уверенность формирует мощное биополе, а это значит, что их связь с центром изобилия Вселенной будет такой же сильной, как связь между нейронами их мозга. Если успешный и уверенный в себе человек чего-то хочет, Вселенная ему это дает, потому что он уверен в успехе. Мироздание начинает предлагать такому человеку возможные пути решения и пути поиска. Он ими пользуется, потому что не боится ничего нового. В этом и заключается сила таких людей. Вселенная не преподносит ничего не блюдечке — она дает нам возможности, а мы ими либо пользуемся, либо нет.