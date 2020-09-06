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Новым худруком Театра Моссовета может стать режиссер Евгений Марчелли

Новым худруком Театра Моссовета может стать режиссер Евгений Марчелли
Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщил источник РИА Новости.

Марчелли – известный театральный режиссер, ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его новая работа – спектакль "Страсти по Фоме" по произведению Достоевского – будет представлена в новом сезоне в Театре наций.

Ранее Марчелли ушел с поста худрука ярославского театра имени Волкова из-за сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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