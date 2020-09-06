Новым худруком Театра Моссовета может стать режиссер Евгений Марчелли

Анастасия Иванова

Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщил источник РИА Новости.

Марчелли – известный театральный режиссер, ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его новая работа – спектакль "Страсти по Фоме" по произведению Достоевского – будет представлена в новом сезоне в Театре наций.

Ранее Марчелли ушел с поста худрука ярославского театра имени Волкова из-за сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым.