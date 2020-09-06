Обдолбанный мужик избил Марьяну Ро

Анастасия Иванова

Многие люди мечтают стать популярными — чтобы их узнавали на улицах, просили автографы и подписывались в социальных сетях. Но у публичности есть и обратная сторона. В жизни почти каждого артиста бывали моменты, когда на них нападали злоумышленники.

Сегодня на популярную российскую блогершу Марьяну Ро было совершено нападение. Об этом девушка сообщила сама у себя в Instagram.

По ее словам, инцидент случился накануне. Неизвестный мужчина напал на Марьяну, когда она каталась на самокате. «Обдолбанный мужик» выхватил транспортное средство и начал ее избивать.

«Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня»,

опубликовала блогерша.

Чем закончилась история неизвестно. Имеются ли на ее теле какие-то повреждения, и последовало ли после этого обращение в правоохранительные органы – Марьяна не сообщила. Однако блогерша отметила, что теперь не будет выходить на улицу без перцового баллончика.

Напомним, Марьяна Ро — одна из самых известных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в YouTube и Instagram.

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