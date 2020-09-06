Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Он хотел жить»: вдова Бориса Клюева

«Он хотел жить»: вдова Бориса Клюева

1 сентября умер российский артист театра и кино Борис Клюев. Ему было 76 лет. Два года мужчина лечился от онкологического заболевания — в мае 2018 года ему поставили рак легких. Несмотря на тяжелую болезнь, вдова актера надеялась, что Борис поправится.


Виктория Клюева очень тяжело переживает гибель супруга. Она не видит своего будущего без Бориса. По ее словам, актер был сильным человеком, который никогда не жаловался на болезнь и всегда самоотверженно относился к работе.

 «Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить»,

— рассказала вдова на траурной церемонии.

Прощание с Борисом Клюевым прошло в Малом театре, без которого он не мог жить.

«Мы старались ему помочь, верили, что он справиться с болезнью. Еще 1 августа он репетировал здесь»,

— призналась сквозь слезы Людмила Титова.

Другие коллеги по съемкам также сказали пронзительные речи.

 «Он давал всегда советы: быть честными, откровенными. Он самый добрый, самый отзывчивый человек. Наш второй папа. Мы потеряли главного члена семьи»,

— призналась Екатерина Волкова, коллега по сериалу «Воронины».
View this post on Instagram

"Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей.",- написала в своем аккаунте актриса, Екатерина Волкова

A post shared by Звездные новости (@zveezda2020) on

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем
Бахрейн открыл свое воздушное пространство для сообщения с Израилем
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает
Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон
Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый
Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов
Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Венера во Льве: три предостережения для каждого Знака Зодиака
Венера во Льве: три предостережения для каждого Знака Зодиака
В сети обсуждают Ану де Армас в образе Мэрилин Монро на промокадрах фильма "Блондинка"
В сети обсуждают Ану де Армас в образе Мэрилин Монро на промокадрах
Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой
Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой
К юбилею Союза УАЗ показал новый дизайн "буханки"
К юбилею Союза УАЗ показал новый дизайн "буханки"
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”

Топ на сегодня

Путин призвал соблюдать вынужденные ограничения в связи с коронавирусом
Путин призвал соблюдать вынужденные ограничения в связи с
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о
Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.
Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.

Еще по теме

Стала известная причина смерти Бориса Клюева
У актера Бориса Клюева из «Ворониных» обнаружили рак легких
На 77-м году жизни скончался актер Борис Клюев
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище