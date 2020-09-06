«Он хотел жить»: вдова Бориса Клюева

Анастасия Иванова

1 сентября умер российский артист театра и кино Борис Клюев. Ему было 76 лет. Два года мужчина лечился от онкологического заболевания — в мае 2018 года ему поставили рак легких. Несмотря на тяжелую болезнь, вдова актера надеялась, что Борис поправится.

Виктория Клюева очень тяжело переживает гибель супруга. Она не видит своего будущего без Бориса. По ее словам, актер был сильным человеком, который никогда не жаловался на болезнь и всегда самоотверженно относился к работе.

«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить»,

— рассказала вдова на траурной церемонии.

Прощание с Борисом Клюевым прошло в Малом театре, без которого он не мог жить.

«Мы старались ему помочь, верили, что он справиться с болезнью. Еще 1 августа он репетировал здесь»,

— призналась сквозь слезы Людмила Титова.

Другие коллеги по съемкам также сказали пронзительные речи.

«Он давал всегда советы: быть честными, откровенными. Он самый добрый, самый отзывчивый человек. Наш второй папа. Мы потеряли главного члена семьи»,

— призналась Екатерина Волкова, коллега по сериалу «Воронины».Подпишись на нас в Яндекс Новости