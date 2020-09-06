«Он хотел жить»: вдова Бориса Клюева
1 сентября умер российский артист театра и кино Борис Клюев. Ему было 76 лет. Два года мужчина лечился от онкологического заболевания — в мае 2018 года ему поставили рак легких. Несмотря на тяжелую болезнь, вдова актера надеялась, что Борис поправится.
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Виктория Клюева очень тяжело переживает гибель супруга. Она не видит своего будущего без Бориса. По ее словам, актер был сильным человеком, который никогда не жаловался на болезнь и всегда самоотверженно относился к работе.
«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить»,— рассказала вдова на траурной церемонии.
Прощание с Борисом Клюевым прошло в Малом театре, без которого он не мог жить.
«Мы старались ему помочь, верили, что он справиться с болезнью. Еще 1 августа он репетировал здесь»,— призналась сквозь слезы Людмила Титова.
Другие коллеги по съемкам также сказали пронзительные речи.
«Он давал всегда советы: быть честными, откровенными. Он самый добрый, самый отзывчивый человек. Наш второй папа. Мы потеряли главного члена семьи»,— призналась Екатерина Волкова, коллега по сериалу «Воронины».
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"Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей.",- написала в своем аккаунте актриса, Екатерина Волкова