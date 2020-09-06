Пиар вслед за Бузовой? Зачем Айза опубликовала интимный снимок?

Влада Некрасова

Каких только неловких ситуаций не было со знаменитостями, но Айза Долматова, кажется, переплюнула всех. На этой неделе девушка случайно опубликовала интимную фотографию в Stories. Раздвинуты ноги без трусов были адресованы Олегу Майами. Однако некоторые успели сохранить публикацию и распространить по сети.

«Разлучилась с любимым на пару дней! Подумаешь, все мы люди. Я случайно нажала не на ту кнопку»,

— оправдалась звезда.

Но многие пользователи интернета решили, что это не случайность. Они не верят, что Айза специально выложила интимное фото. Девушку обвинили в продуманном пиаре. В сети также вспомнили, что похожий случай происходил с Ольгой Бузовой. Тогда ее карьера резко пошла вверх, а подписчики в Instagram увеличились.

«Это тренд такой? Сначала Бузова, потом Джиган голый буянил в американском клубе, теперь Айза публикует такое»,

— возмущаются пользователи сети.

Возможно, что Айза действительно захотела поднять свои охваты и прославится. Теперь ей остается ждать, подействует ли такой ход или нет.

А ты думаешь позор стоит славы? Пиши в комментариях.

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