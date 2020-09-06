Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной Белоруссии

Вадим Карасев

Вот уже больше трех недель в Белоруссии продолжаются массовые митинги и протесты, вызванные несогласием местных жителей с результатами президентских выборов, на которых уже в шестой раз подряд, согласно официальным данным, победил 66-летний Александр Лукашенко. Своей точкой зрения на происходящее в стране на днях решил поделиться белорусский прозаик, автор романов "Быший сын", "Травля", "Красный крест" и лауреат "Русской премии", 36-летний Саша Филипенко.





Писатель, чьи романы были переведены на французский, немецкий, чешский и многие другие языки, снял мини-фильм о своем путешествии на родину и опубликовал его на своем Youtube-канале "Бывший сын". В видео Филипенко показал, как добрался из Санкт-Петербурга до Минска на своем автомобиле из-за прерванного авиасообщения России с Белоруссией, и рассказал, что изменилось в мятежной столице, после того, как ее захлестнула волна протестов.

В мини-фильме Саша Филипенко побеседовал с местными жителями и общественными деятелями страны и расспросил их о прогнозах на политическое будущее. Писатель также сделал репортаж о своем участии в акции, приуроченной ко дню рождения Александра Лукашенко. Вместе с остальными белорусами Филипенко вышел на улицы Минска с ироничным плакатом "С днем свержения тебя!".

Саша Филипенко

Белорусский писатель также восхитился жительницами Минска, выходящими на "Женский марш" с целью выразить свое несогласие с результатами скандальных выборов. По мнению Филипенко, за свою смелость и отвагу женщины должны быть удостоены Нобелевской премии.

Совершенно точно я убежден в том, что следущая Нобелевская премия мира будет за белорусскими женщинами, потому что они проявили совершенно невероятное мужество и гордость. И они демонстрируют именно то, за что дают Нобелевскую премию,

— заявил писатель в своем документальном мини-фильме.

Кадр из мини-фильма Саши Филипенко

Напомним, что массовые протесты захлестнули Белоруссию после 9 августа. Тогда местные СМИ опубликовали данные национального экзитпола, согласно которым на президентских выборах победил действующий лидер страны Александр Лукашенко, который стоит у руля уже больше 26 лет, — он набрал более 80% голосов. Часть местных жителей отказалась признавать официальные итоги выборов и начала выходить на улицы с целью выразить свое несогласие, в то время как представители правоохранительных органов начали оказывать им жесткое сопротивление.

Саша Филипенко