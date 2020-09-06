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Преподаватель умерла во время лекции в Zoom

Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание Clarin.

Инцидент произошел в минувшую среду. По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла.

Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.


коронавируса.

Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 4 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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