Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Сегодня, 15:40 Алексей Вольцев
Участники протестной акции в Минске следуют к резиденции президента Александра Лукашенко, задержаний на месте пока не замечено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие идут по проспекту Победителей, скандируют лозунги, несут бело-красно-белые флаги, часть вышла на дорогу для машин.
В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, он либо не работает совсем, либо работает очень медленно.
Как заметил корреспондент агентства, по пути следования толпы к резиденции силовики выставляют заграждения.
Ранее ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в ожидании прихода сторонников оппозиции.
По материалам: ria.ru