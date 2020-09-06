Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

Алексей Вольцев

Участники протестной акции в Минске следуют к резиденции президента Александра Лукашенко, задержаний на месте пока не замечено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Протестующие идут по проспекту Победителей, скандируют лозунги, несут бело-красно-белые флаги, часть вышла на дорогу для машин.

В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, он либо не работает совсем, либо работает очень медленно.

Как заметил корреспондент агентства, по пути следования толпы к резиденции силовики выставляют заграждения.

Ранее ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в ожидании прихода сторонников оппозиции.