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Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Участники протестной акции в Минске следуют к резиденции президента Александра Лукашенко, задержаний на месте пока не замечено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Протестующие идут по проспекту Победителей, скандируют лозунги, несут бело-красно-белые флаги, часть вышла на дорогу для машин.

В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, он либо не работает совсем, либо работает очень медленно.

Как заметил корреспондент агентства, по пути следования толпы к резиденции силовики выставляют заграждения.

Ранее ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в ожидании прихода сторонников оппозиции.

# В мире
По материалам: ria.ru

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