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Пушков резко ответил на слова Кулебы о нецивилизованной России

Пушков резко ответил на слова Кулебы о нецивилизованной России

Сенатор Алексей Пушков назвал глупостью слова главы украинского МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что «цивилизацию на значительную территорию России» принесли украинцы. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

По мнению парламентария, причиной таких заявлений являются глубокие комплексы, происходящие «от вторичности украинской истории», а также от отсутствия исторических корней у Украины. «Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается она нигде и ни в чем», — отметил Пушков.

Именно из-за этого, считает сенатор, у украинских политиков есть «острое желание что-то такое несусветное сказать или доказать». Российскую цивилизацию, от которой «оттолкнулся» Киев, изучают во всем мире, напомнил Алексей Пушков, подчеркнув, что даже произведение Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором читается след украинской культуры, было написано на русском языке.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы приезжали на русскую землю и возводили города на месте лесов, не уточнив, о каких населенных пунктах конкретно идет речь.

Кулеба не первый из украинских политиков делает сомнительное заявление. В январе первый президент Украины Леонид Кравчук, как отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, «скатился» до фальсификации истории. Он заявил, что лидеры фашистской Германии и СССР якобы встретились во Львове перед началом войны, чтобы «попытаться договориться».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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