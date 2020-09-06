Семь самых интересных смартфонов до 20 тысяч рублей

Влада Некрасова

Redmi Note 9 Pro

Купить дешевый или дорогой смартфон не так уж сложно, ведь на обоих полюсах есть жесткие ограничения. Сложнее выбрать модель в среднебюджетном сегменте. Сейчас предложений на уровне 20 тысяч рублей очень много и интерес к ним огромный, что подтверждают данные "Яндекс.Маркета": россияне в этом году искали именно такие трубки. О самых интересных относительно недорогих смартфонах — в обзоре РИА Новости.

Цена: 17,5 тысячи рублей за версию 6/64 Гб.

За последние несколько лет практически каждый недорогой смартфон Xiaomi приковывал внимание покупателей. Не стала исключением и "профессиональная" версия Redmi Note 9, которая вышла летом 2020 года. Смартфон получился сбалансированный, и его без иронии можно назвать "топ за свои деньги". Устройство создано на основе SoC Snapdragon 720G, а значит, проблем с производительностью и перегревом, как на предшественнике, не будет. Дисплей огромен — 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Смартфон выпускается в двух конфигурациях — 6/64 и 6/128 Гб. Последний в официальной рознице немного дороже заветных 20 тысяч рублей, но если поискать, есть шанс найти и подешевле. В любом случае накопитель несложно расширить картой памяти, причем работает она одновременно с двумя сим-картами. Из множества камер смартфона интересна главная на 64 Мп, она дает качественные снимки, даже в сумерках. И аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт — мало кто из конкурентов способен похвастаться таким сочетанием.

Realme 6

Цена: 19 тысяч рублей за версию 8/128 Гб.

Realme пока еще не на слуху у россиян, но этот бренд корпорации BBK активно продвигает свои устройства, пользуясь проверенным рецептом других китайских производителей — много смартфона за мало денег. "Шестерка" хоть и не флагман серии, но обладает очень заманчивыми характеристиками. Например, 6,5-дюймовый экран поддерживает режим обновления картинки 90 Гц, такая плавность изображения — большая редкость в классе. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G90T — в современных играх и повседневных задачах с этим чипсетом проблем не будет. Здесь изжита старая проблема многих недорогих смартфонов — в Realme не пожалели датчика NFC для бесконтактных платежей. Камер в смартфоне много — основной блок состоит из четырех сенсоров 64+8+2+2 Мп. Аккумулятор на 4300 мАч обеспечит автономность на уровне полутора-двух дней, а комплектная быстрая зарядка полностью восстановит емкость за 55 минут.