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Семь самых интересных смартфонов до 20 тысяч рублей

Семь самых интересных смартфонов до 20 тысяч рублей
Купить дешевый или дорогой смартфон не так уж сложно, ведь на обоих полюсах есть жесткие ограничения. Сложнее выбрать модель в среднебюджетном сегменте. Сейчас предложений на уровне 20 тысяч рублей очень много и интерес к ним огромный, что подтверждают данные "Яндекс.Маркета": россияне в этом году искали именно такие трубки. О самых интересных относительно недорогих смартфонах — в обзоре РИА Новости.

Redmi Note 9 Pro

Цена: 17,5 тысячи рублей за версию 6/64 Гб.


За последние несколько лет практически каждый недорогой смартфон Xiaomi приковывал внимание покупателей. Не стала исключением и "профессиональная" версия Redmi Note 9, которая вышла летом 2020 года. Смартфон получился сбалансированный, и его без иронии можно назвать "топ за свои деньги". Устройство создано на основе SoC Snapdragon 720G, а значит, проблем с производительностью и перегревом, как на предшественнике, не будет. Дисплей огромен — 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Смартфон выпускается в двух конфигурациях — 6/64 и 6/128 Гб. Последний в официальной рознице немного дороже заветных 20 тысяч рублей, но если поискать, есть шанс найти и подешевле. В любом случае накопитель несложно расширить картой памяти, причем работает она одновременно с двумя сим-картами. Из множества камер смартфона интересна главная на 64 Мп, она дает качественные снимки, даже в сумерках. И аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт — мало кто из конкурентов способен похвастаться таким сочетанием.

Realme 6

Цена: 19 тысяч рублей за версию 8/128 Гб.


Realme пока еще не на слуху у россиян, но этот бренд корпорации BBK активно продвигает свои устройства, пользуясь проверенным рецептом других китайских производителей — много смартфона за мало денег. "Шестерка" хоть и не флагман серии, но обладает очень заманчивыми характеристиками. Например, 6,5-дюймовый экран поддерживает режим обновления картинки 90 Гц, такая плавность изображения — большая редкость в классе. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G90T — в современных играх и повседневных задачах с этим чипсетом проблем не будет. Здесь изжита старая проблема многих недорогих смартфонов — в Realme не пожалели датчика NFC для бесконтактных платежей. Камер в смартфоне много — основной блок состоит из четырех сенсоров 64+8+2+2 Мп. Аккумулятор на 4300 мАч обеспечит автономность на уровне полутора-двух дней, а комплектная быстрая зарядка полностью восстановит емкость за 55 минут.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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