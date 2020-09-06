Сенатор Морозов назвал обвинения в адрес России из-за Навального шантажом

Лидия Мартынова

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя обвинения, которые предъявляются России из-за якобы «отравления» блогера Навального, заявил, что это грубый политический шантаж, и Германия в случае закрытия «Северного потока — 2» потеряет больше, чем РФ. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

«Это грубый политический шантаж. Нам предлагают оправдываться, не предъявляя никаких доказательств того, в чем обвиняют. При этом грозят санкциями», — сказал Морозов.

Сенатор отметил, что с таким же успехом можно потребовать от Москвы признания в развязывании Второй мировой войны, и также пригрозить санкциями. По его мнению, «первичны именно санкции, а не истина».

«На кону огромные деньги. Лоббисты американского газа пошли в лобовую атаку. Понятно, что потеря «Северного потока — 2» для нас крайне болезненная история. Но для немцев она драматична ещё в большей степени. Ибо мы теряем неполученные доходы, а международный консорциум — уже вложенные. Плюс огромные потери на замещении нашего газа», — сказал Олег Морозов.

Он считает, что никакого специального ответа на санкции искать не надо. «Ответ немцы сделают своими руками, если не одумаются», — заключил политик.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока — 2», напомнив, что «в строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран».

Также Маас отметил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в «ближайшие дни», иначе Берлин обсудит с партнерами ответные меры. На вопрос, насколько политик уверен, что за ситуацией с блогером стоит российское государство, Маас ответил, что «этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом».

20 августа Алексею Навальному на борту самолёта Томск — Москва стало плохо, лайнер экстренно приземлился в Омске. После посадки его госпитализировали. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», так как на этом настаивали его родственники. В Кремле выразили заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.