Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество

Анастасия Иванова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность министру обороны КНР Вэю Фэнхэ за внимание, с которым он относится к развитию военного и военно-технического сотрудничества двух государств.

В ходе рабочей встречи с китайским коллегой Сергей Шойгу отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, министр обороны КНР второй раз за год посещает Россию.

«Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — поблагодарил китайского министра Шойгу.

По словам главы российского Минобороны, обмен опытом военных медиков РФ и КНР в период пандемии Covid-19 подчеркивает высокий уровень отношений двух стран. В свою очередь, министр обороны КНР рассказал, что две его поездки в Россию были единственными командировками в период пандемии.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф выступил с заявлением, что Китай для Соединенных Штатов опаснее России, а Министр обороны США Марк Эспер утверждал, что США надо срочно наращивать ядерные силы, чтобы противостоять растущему потенциалу Китая.