Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой

Влада Некрасова

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начнутся в столице России на следующей неделе, массовая вакцинация планируется не раньше конца 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Серьёзная, массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года-начало следующего года», — сказал он.

Мэр уточнил, что испытания вакцины на добровольцах в столице продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство запланировано на декабрь—январь.

«Какие-то партии вакцины будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть» -уточнил Собянин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала СМИ, что первые дозы вакцины от Covid-19 для клинических исследований поступили в три московские поликлиники. Сергей Собянин ранее говорил, что допускает возможность осложнения ситуации с коронавирусом в Москве осенью.

5 сентября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил, что за сутки из-за коронавируса в Москве умерли 13 человек.