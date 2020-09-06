Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начнутся в столице России на следующей неделе, массовая вакцинация планируется не раньше конца 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».«Серьёзная, массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года-начало следующего года», — сказал он.
Мэр уточнил, что испытания вакцины на добровольцах в столице продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство запланировано на декабрь—январь.
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала СМИ, что первые дозы вакцины от Covid-19 для клинических исследований поступили в три московские поликлиники. Сергей Собянин ранее говорил, что допускает возможность осложнения ситуации с коронавирусом в Москве осенью.
5 сентября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил, что за сутки из-за коронавируса в Москве умерли 13 человек.