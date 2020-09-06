Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко

Лидия Мартынова

Создание в России Госсовета позволило укрепить федеративные основы российской государственности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Девяностые годы прошли под знаком кризиса российского федерализма", - сказала парламентарий. По ее словам, создание Госсовета, в состав которого вошли главы регионов, "позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти".