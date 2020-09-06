«Спаси меня» — соседка Валентины Легкоступовой — последняя, кто видел певицу живой

Алексей Вольцев

Ранее журналисты известного телеканала пытались выяснить какую-либо информацию, придя в квартиру Легкоступовой и Фирсова, однако, дверь оказалась закрытой, а на ней висел счет по задолженности в 33000 рублей. Соседка, которая видела, что пресса все еще заинтересована историей смерти знаменитой советской певицы, решила дать короткое интервью и связалась с московским изданием, чтобы рассказать, что «видела звезду перед самой смертью».

«Я видела её за две недели до трагических событий, в подъезде, она прошла и не поздоровалась со мной. Я спросила, Валя, всё ли в порядке. Она ответила, да Наташа, всё хорошо, а потом будто глазами мне сказала, «Спаси меня» и ушла. Она была похудевшей и как будто бы осунувшейся. До встречи с Фирсовым она была совершенно другим человеком»,

— прокомментировала соседка Наталья.

Юзеры интернета скептически отнеслись к откровениям женщины. Одни заявляют, что она решила «подзаработать на костях нелепыми рассказами», другие же отмалчиваются и думают, можно ли ей верить.

«Ежедневно то опровержения, то доказательства в сторону Фирсова, одно следствие только молчит. Хочется конкретики от органов»,

— дал свой ответ мужчина в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости