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Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких врачей

Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких врачей

Супруга Алексея Навального ответила на предложение главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который предложил создать совместную группу врачей из России и Германии.

Юлия Навальная критически отнеслась к этой инициативе, о чём сообщила в комментарии в соцсети. Она отметила, что диагноз уже поставили и это отравление фосфорорганическими соединениями. По ее словам, омские врачи об этом «прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления.

Кроме того, по словам Юлии, российские врачи считают, что могут «не пускать к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению».

«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — ответила Юлия Навальная Леониду Рошалю.

Как уточняет РБК, с предложением создать совместную группу врачей из Германии и России, чтобы выяснить причины случившегося с Навальным, Рошаль выступил накануне, 5 сентября.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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