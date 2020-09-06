Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких врачей
Супруга Алексея Навального ответила на предложение главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который предложил создать совместную группу врачей из России и Германии.
Юлия Навальная критически отнеслась к этой инициативе, о чём сообщила в комментарии в соцсети. Она отметила, что диагноз уже поставили и это отравление фосфорорганическими соединениями. По ее словам, омские врачи об этом «прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления.
Кроме того, по словам Юлии, российские врачи считают, что могут «не пускать к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению».
Как уточняет РБК, с предложением создать совместную группу врачей из Германии и России, чтобы выяснить причины случившегося с Навальным, Рошаль выступил накануне, 5 сентября.